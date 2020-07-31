В АРБ прокомментировали сообщения о планах банков списывать комиссию со «спящих счетов»

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал сообщение о том, что банки страны предложили предоставить им право списывать комиссию и платежи по кредитам со счетов клиентов, даже если у кредитных организаций не получается установить связь с клиентом и обновить данные о нём.

«Я думаю, что злоупотреблять полномочиями банки не будут, потому что в этом случае они рискуют получить иски в суд», — заявил он в беседе с Nation News.

Вместе с тем, отметил Тосунян, надо понимать, что клиенты, забывающие об обязательных платежах, — это большая проблема для банков.

Как считает эксперт, кредитным организациям необходимо составлять договоры так, чтобы в них была возможность автоматического списания средств по платежам, если клиент в силу каких-то причин не произвёл оплату самостоятельно.

Ранее газета «Известия» сообщала, что соответствующий документ готовят в Абсолют Банке в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ.