В Петербурге рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Правительство Санкт-Петербурга подготовило дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, принятых из-за COVID-19. Соответствующие изменения в отдельные городские законы о налогах и сборах подписал губернатор Александр Беглов.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В частности, расширен список отраслей, в которых действуют пониженные ставки налога по упрощённой системе налогообложения.

Кроме того, появилась новая налоговая льгота на имущество для малого и среднего предпринимательства. Она снижает налог за II квартал 2020 года на 50%.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.