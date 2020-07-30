В Петербурге рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В частности, расширен список отраслей, в которых действуют пониженные ставки налога по упрощённой системе налогообложения.
Кроме того, появилась новая налоговая льгота на имущество для малого и среднего предпринимательства. Она снижает налог за II квартал 2020 года на 50%.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.