В Петербурге рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса

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Правительство Санкт-Петербурга подготовило дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, принятых из-за COVID-19. Соответствующие изменения в отдельные городские законы о налогах и сборах подписал губернатор Александр Беглов.
В Петербурге рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В частности, расширен список отраслей, в которых действуют пониженные ставки налога по упрощённой системе налогообложения.

Кроме того, появилась новая налоговая льгота на имущество для малого и среднего предпринимательства. Она снижает налог за II квартал 2020 года на 50%.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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