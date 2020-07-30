Валовый региональный продукт в Нижегородской области вырос на 3% за 2019 год
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru.
«К вызовам текущего года мы подошли с достаточно хорошим запасом прочности. По ВРП прибавили 3%, хотя ожидали роста в диапазоне 2%», — сказал Никитин, выступая перед депутатами областного заксобрания.
Как отметил глава региона, показатели обрабатывающей промышленности выросли на 5,2%. Рост сельхозпродукции составил 3,8%.
Ранее телеканал «360» сообщил о том, что Подмосковье поднялось на пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленного АСИ.