Валовый региональный продукт в Нижегородской области вырос на 3% за 2019 год

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что валовый региональный продукт (ВРП) вырос на 3% за 2019 год.

Об этом сообщает Newsnn.ru.

«К вызовам текущего года мы подошли с достаточно хорошим запасом прочности. По ВРП прибавили 3%, хотя ожидали роста в диапазоне 2%», — сказал Никитин, выступая перед депутатами областного заксобрания.

Как отметил глава региона, показатели обрабатывающей промышленности выросли на 5,2%. Рост сельхозпродукции составил 3,8%.

Ранее телеканал «360» сообщил о том, что Подмосковье поднялось на пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленного АСИ.