ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.

Как отметил регулятор, кризис общественного здравоохранения «будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе», что создаёт риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% годовых», — сообщили в ФРС.

10 июня Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых.