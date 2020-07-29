Эксперт прокомментировал ситуацию с долларом

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Кандидат экономических наук Роман Лавник прокомментировал ситуацию с долларом.
Эксперт прокомментировал ситуацию с долларом
  • Reuters

«Американская валюта чувствует себя относительно неплохо, несмотря на гигантский рост денежной массы», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, причина в том, что существенная часть таких средств осела на счетах в виде избыточных резервов банков и личных сбережений.

«Ещё часть средств поглотили финансовые рынки. И наконец, из-за сложной ситуации в мировой экономике многие инвесторы переводят свои активы в долларовую зону в надежде сократить риски», — пояснил Лавник.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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