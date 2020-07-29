В Татарстане рассказали о выплатах предпринимателям на поддержку занятости
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минэкономики.
На кредиты могут рассчитывать компании из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. В случае соблюдения условий программы проценты по кредиту не требуют ежемесячного погашения, их прибавляют к основному долгу и выплачивают по окончании срока кредитного договора.
Предприятиям, сохранившим не менее 90% сотрудников, кредит спишут вместе с процентами. Если в штате останется по меньшей мере 80% персонала, заёмщик должен будет вернуть половину ссуды и процентов по ней.
Как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.