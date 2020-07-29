В Татарстане рассказали о выплатах предпринимателям на поддержку занятости

За неделю в Татарстане выдали 125 кредитов под 2% на 429 млн рублей. За всё время льготного кредитования, направленного на поддержание занятости, предоставлено более 3350 займов. Всего они получили более 10 млрд рублей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минэкономики.

На кредиты могут рассчитывать компании из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. В случае соблюдения условий программы проценты по кредиту не требуют ежемесячного погашения, их прибавляют к основному долгу и выплачивают по окончании срока кредитного договора.

Предприятиям, сохранившим не менее 90% сотрудников, кредит спишут вместе с процентами. Если в штате останется по меньшей мере 80% персонала, заёмщик должен будет вернуть половину ссуды и процентов по ней.

Как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.