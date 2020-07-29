В Татарстане рассказали о выплатах предпринимателям на поддержку занятости

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За неделю в Татарстане выдали 125 кредитов под 2% на 429 млн рублей. За всё время льготного кредитования, направленного на поддержание занятости, предоставлено более 3350 займов. Всего они получили более 10 млрд рублей.
В Татарстане рассказали о выплатах предпринимателям на поддержку занятости
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минэкономики.

На кредиты могут рассчитывать компании из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. В случае соблюдения условий программы проценты по кредиту не требуют ежемесячного погашения, их прибавляют к основному долгу и выплачивают по окончании срока кредитного договора.

Предприятиям, сохранившим не менее 90% сотрудников, кредит спишут вместе с процентами. Если в штате останется по меньшей мере 80% персонала, заёмщик должен будет вернуть половину ссуды и процентов по ней.

Как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

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