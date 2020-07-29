Аналитик оценил ситуацию с долларом на валютном рынке

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Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов оценил ситуацию с долларом на валютном рынке.
Аналитик оценил ситуацию с долларом на валютном рынке
  • © JUNG YEON-JE
  • AFP

«Движение американской валюты сейчас зависит от глобальных инвесторов. А они выражают опасения в отношении быстрого восстановления американской экономики на фоне слабых данных по рынку труда США и продолжающегося роста заболевания коронавирусом», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, эти и другие факторы оказывают давление на доллар, который, помимо ослабления к евро, сдал свои позиции по отношению к японской иене, швейцарскому франку и британскому фунту.

Как прогнозирует эксперт, ослабление может завершиться после окончания заседания ФРС.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил динамику курса евро.

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