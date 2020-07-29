Аграрии Московской области подали 28 заявок на гранты

В Московской области организаторы конкурса грантов «Агростартап» приняли 28 заявок на участие.

Конкурс грантов «Агростартап» запустили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Об этом сообщает телеканал «360».

Благодаря ему аграрии смогут получить гранты на создание и развитие своих проектов. Конкурс состоится 31 июля и станет уже вторым по счёту.

Заявки на участие принимают с 1 июня. Максимальный размер гранта — 6 млн рублей. Общий объём средств в 2020 году — 50,7 млн рублей.

Ранее доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал господдержку АПК в России.