Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

Кандидат экономических наук, член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров оценил ситуацию на нефтяном рынке.

Об этом сообщает Nation News.

«Нас ждёт повышение нефтяных доходов. Вся Европа и Америка стояли во время карантина, они не тратили нефть, это стояло в терминалах. Эти запасы, которые были закуплены, когда нефть упала, они имеют тенденцию заканчиваться», — сказал эксперт во время онлайн-эфира, организованного медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей.

По словам Петрова, прогнозируется повышение цены на нефть на осень. Как отметил эксперт, это логический сценарий.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цен на нефть.