Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

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Анастасия Румянцева
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные Московской биржи о том, что курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с 2 апреля.
Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей
  • РИА Новости

По его словам, надо посмотреть на доллар, потому что с евро они выступают в паре и тесно связаны между собой.

«Может быть, связано с тем, что, пострадав от коронавирусных мероприятий, экономика Европы существенно просела, и это отразилось на падении евро по отношению к рублю — то, что мы наблюдали в течение некоторого времени... Вот сейчас Европа постепенно начинает выходить из этого кризиса, и евро стал восстанавливаться, выздоравливать. И на этом фоне была такая гиперреакция курса на позитивные явления», — отметил экономист.

Ранее сообщалось, что курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с 2 апреля.

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