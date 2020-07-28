Аналитик оценил ситуацию на валютном рынке

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил ситуацию на валютном рынке.

«На рынках продолжается отступление доллара, но этого не видно в динамике пары USD/RUB. На контрасте EUR/RUB преодолела уровень 84, поднявшись до максимумов с апреля», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, рост евро связан с влиянием политики Национального банка Швейцарии, который пытается ослабить курс франка и скупает преимущественно евро в свои золотовалютные резервы.

Как прогнозирует эксперт, важно следить за тем, как пара EUR/RUB ведёт себя у психологически важного уровня 85. Например, если начнётся «перетягивание каната» между покупателями и продавцами, это стоит считать позитивным сигналом для российской валюты, пояснил он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.