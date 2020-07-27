В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.

«Как бы мы в стране ни определяли размерность знаков, которые находятся на купюрах, покупательная способность этой валюты никак не меняется. Деноминация применяется просто для удобства денежного обращения», — заявил он в беседе с НСН.

Как полагает Калашников, никаких экономических оснований для изменения курса рубля нет.

По словам сенатора, российскую валюту сделали внутренне свободно конвертируемой.

«То есть любой может пойти в обменный пункт и поменять сколько хочет рублей на сколько хочет долларов», — пояснил он.

Ранее экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов в беседе с каналом «360» также оценил идею провести деноминацию рубля и рассказал о её возможном негативном эффекте. По его мнению, без расчётов сложно оценить, будет ли какая-то польза от деноминации.