Эксперт оценил перспективы валютного рынка в августе

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв оценил перспективы валютного рынка в августе.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что решение Банка России о снижении ключевой ставки может оказать поддержку рублю.

Среди факторов, способных оказать негативное влияние на российскую валюту, эксперт назвал возможные биржевые колебания в США и Европе, а также «репутация» августа, сложившаяся за много лет.

«В августе мне видится коридор пары доллар/рубль от 67 до 74 рублей с возможным тестированием обеих границ», — прогнозирует Пушкарёв.

Что касается пары евро/рубль, то она может выйти и за пределы 85 рублей, но не факт, что надолго, считает эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.