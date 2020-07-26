Эксперт оценил перспективы валютного рынка в августе

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Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв оценил перспективы валютного рынка в августе.
Эксперт оценил перспективы валютного рынка в августе
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что решение Банка России о снижении ключевой ставки может оказать поддержку рублю.

Среди факторов, способных оказать негативное влияние на российскую валюту, эксперт назвал возможные биржевые колебания в США и Европе, а также «репутация» августа, сложившаяся за много лет.

«В августе мне видится коридор пары доллар/рубль от 67 до 74 рублей с возможным тестированием обеих границ», — прогнозирует Пушкарёв.

Что касается пары евро/рубль, то она может выйти и за пределы 85 рублей, но не факт, что надолго, считает эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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