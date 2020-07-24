В Москве обсудили развитие ОЭЗ в Оренбургской области

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. Они рассмотрели вопросы создания особых экономических зон.
В Москве обсудили развитие ОЭЗ в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

В частности, обсуждалась ОЭЗ «Оренбуржье».

«Создание преференциального режима важно не только для экономики Оренбургской области, проект имеет стратегическое значение для защиты интересов России в рамках трансграничного сотрудничества с Казахстаном и в целом с ЕврАзЭс», — заявил Решетников.

Со своей стороны, Паслер отметил, что это проект на перспективу, но его эффективность неоспорима.

Ранее, как сообщало ФАН, руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина рассказала о проекте.

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