В Москве рассказали о самых популярных городских онлайн-сервисах для малого бизнеса
- © mos.ru
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Самой востребованной на сайте mbm.mos.ru признана услуга «Законодательный бизнес-дайджест». В первые полгода за ней обратились более 8,3 тыс. раз.
На втором месте — сервис дистанционных консультаций. С января по июнь предприниматели воспользовались им почти 2,9 тыс. раз.
Далее следует «Проверка контрагентов».
«В помощь предпринимателям на городском портале для малого бизнеса запущено больше 20 онлайн-услуг и сервисов. Только за первую половину этого года ими воспользовались 21,5 тыс. раз», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в российской экономике.