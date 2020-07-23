В Москве рассказали о самых популярных городских онлайн-сервисах для малого бизнеса

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В Москве рассказали о наиболее популярных городских онлайн-сервисах для малого бизнеса.
В Москве рассказали о самых популярных городских онлайн-сервисах для малого бизнеса
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Самой востребованной на сайте mbm.mos.ru признана услуга «Законодательный бизнес-дайджест». В первые полгода за ней обратились более 8,3 тыс. раз.

На втором месте — сервис дистанционных консультаций. С января по июнь предприниматели воспользовались им почти 2,9 тыс. раз.

Далее следует «Проверка контрагентов».

«В помощь предпринимателям на городском портале для малого бизнеса запущено больше 20 онлайн-услуг и сервисов. Только за первую половину этого года ими воспользовались 21,5 тыс. раз», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в российской экономике.

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