В Нижегородской области рассказали о поддержке предпринимателей

Более 30 тыс. предпринимателей Нижегородской области получили господдержку за время пандемии.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, из областного бюджета компании, пострадавшие от COVID-19, получили более 190 млн рублей субсидий на зарплаты и оплату коммунальных услуг.

«Эти меры позволили сохранить около 10 тыс. рабочих мест», — заявил заместитель губернатора Андрей Саносян.

По его словам, основная задача всех мер антикризисной господдержки бизнеса — сохранить рабочие места в малом и среднем бизнесе.

Как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.