Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова по поводу вложений, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Беседа проходила во время церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+», расшифровка опубликована на сайте Кремля.

Во вступительном слове российский лидер сказал, что в НПЗ планируется вложить 350 млрд рублей до 2025 года.

Затем Дюков в ходе своего выступления сказал о 250 млрд планируемых инвестиций, однако тут же исправился и уточнил, что речь идёт о 350 млрд.

«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал 350 млрд, вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — пошутил Путин.

Путин пошутил над ошибшимся на 100 млрд рублей главой «Газпром нефти»

Установка «Евро+» — ключевой проект масштабной программы модернизации Московского НПЗ. Ожидается, что он снизит воздействие на окружающую среду.