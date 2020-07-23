Путин пошутил над ошибшимся на 100 млрд рублей главой «Газпром нефти»
Во вступительном слове российский лидер сказал, что в НПЗ планируется вложить 350 млрд рублей до 2025 года.
Затем Дюков в ходе своего выступления сказал о 250 млрд планируемых инвестиций, однако тут же исправился и уточнил, что речь идёт о 350 млрд.
«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал 350 млрд, вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — пошутил Путин.
- Путин пошутил над ошибшимся на 100 млрд рублей главой «Газпром нефти»
Установка «Евро+» — ключевой проект масштабной программы модернизации Московского НПЗ. Ожидается, что он снизит воздействие на окружающую среду.