В ФАР дали рекомендации по переводу автомобилей с бензина на газ

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Руководитель Федерации автовладельцев России, глава движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев дал рекомендации по переводу машин с бензина на газ.
В ФАР дали рекомендации по переводу автомобилей с бензина на газ
  • РИА Новости

«Для личного транспорта приемлем только сжиженный газ. Если будут субсидии в размере 90%, то есть смысл переводить. Естественно, нужно обратить внимание и на цену ресурса», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, с точки зрения погодных условий в северных и южных регионах допустим СПГ, а на сжатый газ можно переводить только грузовой и пассажирский транспорт.

«Вопрос, по какому пути субсидирования пойдёт государство», — добавил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о преимуществах газомоторного топлива.

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