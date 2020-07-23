Эксперт дал прогноз по динамике курса рубля

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Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по динамике курса рубля.
Эксперт дал прогноз по динамике курса рубля
  • Reuters

«В последние дни наблюдается определённый оптимизм на торговых площадках, что отчасти способствует укреплению рубля», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, настроения мировых инвесторов объясняются новостями о новых успехах в разработке вакцины от коронавируса и ожиданиями очередных стимулирующих мер в Европе и США.

Поддержку рублю оказывают и растущие цены на нефть, напомнил эксперт.

«На этой неделе ключевым событием для российской валюты будет заседание Банка России. По мнению участников рынка, ведомство Эльвиры Набиуллиной может продолжить смягчение денежно-кредитной политики», — сказал Дроздов.

Эксперт прогнозирует, что курс рубля в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 70 — 72,3 по отношению к доллару.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.

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