Эксперт дал прогноз по динамике курса рубля

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по динамике курса рубля.

«В последние дни наблюдается определённый оптимизм на торговых площадках, что отчасти способствует укреплению рубля», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, настроения мировых инвесторов объясняются новостями о новых успехах в разработке вакцины от коронавируса и ожиданиями очередных стимулирующих мер в Европе и США.

Поддержку рублю оказывают и растущие цены на нефть, напомнил эксперт.

«На этой неделе ключевым событием для российской валюты будет заседание Банка России. По мнению участников рынка, ведомство Эльвиры Набиуллиной может продолжить смягчение денежно-кредитной политики», — сказал Дроздов.

Эксперт прогнозирует, что курс рубля в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 70 — 72,3 по отношению к доллару.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.