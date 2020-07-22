Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»

Политолог, журналист Юрий Светов оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

«Понятно, что немецкому бизнесу не нравится ситуация вокруг «Северного потока — 2», некоторые из них лишились возможности заработать на его строительстве, другие строят свои бизнес-планы в расчёте на поставки топлива. Но поговорят, а никаких реальных действий не будет», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ещё ни разу в ответ на действия США не были предприняты реальные контрдействия экономического характера со стороны Европы.

Как считает Светов, пока немецкий бизнес не готов играть самостоятельную роль.

Ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что рассматриваются ответные меры вплоть до контрсанкций.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал действия США по отношению к проекту «Северный поток — 2».