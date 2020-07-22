Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»

Короткая ссылка
Политолог, журналист Юрий Светов оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2».
Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Понятно, что немецкому бизнесу не нравится ситуация вокруг «Северного потока — 2», некоторые из них лишились возможности заработать на его строительстве, другие строят свои бизнес-планы в расчёте на поставки топлива. Но поговорят, а никаких реальных действий не будет», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ещё ни разу в ответ на действия США не были предприняты реальные контрдействия экономического характера со стороны Европы.

Как считает Светов, пока немецкий бизнес не готов играть самостоятельную роль.

Ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что рассматриваются ответные меры вплоть до контрсанкций.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал действия США по отношению к проекту «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить