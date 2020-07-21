В Крыму рассказали о субсидиях для сельхозпроизводителей

В Минсельхозе Крыма рассказали о субсидиях для сельхозпроизводителей.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«До крымских аграриев уже доведено более 1 млрд 409 млн рублей», — заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Средства направляются в рамках соответствующей госпрограммы. До аграриев доведено 56,61% средств федерального бюджета, предоставленных региону на 2020 год.

Ранее доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал господдержку АПК в России.