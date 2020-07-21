Эксперт прокомментировал ситуацию в экономике
- РИА Новости
«Связанное с системой здравоохранения, с безопасностью граждан — всё это в ближайшие десятилетия будет развиваться и будет приносить, если мы говорим о бизнесе, больший доход», — заявил эксперт в беседе с НСН.
По его словам, биологические технологии показывают перспективу, именно в этой сфере будет рост.
Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.