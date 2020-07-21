Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как считает эксперт, регулятор будет выбирать шаг снижения ключевой ставки между 0,25 и 0,5 процентного пункта, то есть до 4—4,25%.

«Преодоление негативных последствий коронавируса является сейчас центральной задачей правительства и Банка России. Снижение ключевой ставки позволит сделать деньги в экономике дешевле, что приведёт к стимулированию инвестиционного и потребительского спроса», — пояснил он.

Ранее экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.