Новак рассказал о спросе на электроэнергию в России

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Глава российского Минэнерго Александр Новак в ходе итогового заседания коллегии министерства рассказал о спросе на электроэнергию в России.
Новак рассказал о спросе на электроэнергию в России
  • РИА Новости

Он отметил, что «в электроэнергетике сокращение потребления не было столь чувствительным, как в нефтегазовой сфере».

По его словам, «спрос снижался максимально до 9—10%, сегодня этот спрос уже частично восстановлен».

«И мы видим даже, что в последние две-три недели он выше, чем в прошлом году, спрос на электроэнергию. Поэтому надеемся, что здесь будет восстановление рынка до конца года», — добавил министр.

Ранее эксперт по жилищному законодательству России, специалист в области муниципального права, организации местного самоуправления Игорь Кокин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ.

По его словам, «для того чтобы понять, почему нельзя оставить отрасль ЖКХ без роста тарифов, важно знать, что из себя представляет её структура и производство коммунальных ресурсов, речь идёт про электроэнергию, воду, газ, отопление».

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