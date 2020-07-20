Эксперт оценил влияние пандемии на нефтяной рынок

Руководитель исследований нефтяного рынка Института энергетики и финансов Александр Титов оценил влияние пандемии на отрасль.

«Пандемия и глобальные карантинные ограничения привели к появлению новых факторов, сокращающих или увеличивающих потребление нефтепродуктов», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Титова, восстановление может вновь смениться спадом в случае второй волны коронавируса.

Основным негативным эффектом эксперт назвал сокращение инвестиций.

«Если эффект COVID-19 на уровень спроса на нефтепродукты может быть разнонаправленным для ряда секторов потребления, то влияние пандемии на уровень инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли однозначно негативное», — пояснил он.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.