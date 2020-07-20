Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев оценил ситуацию на валютном рынке.

«Рубль в сложившейся ситуации стал одним из немногих инструментов для балансировки бюджета страны — чем курс ниже, тем выше экспортные доходы в нацвалюте, а значит, и налоговые поступления в госказну», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, вторым инструментом традиционно считались доходы с продажи нефти, но в настоящее время биржевые котировки на углеводороды по-прежнему на низком уровне.

Как отметил Коренев, периодически отечественная валюта будет возвращаться к прежним позициям.

«К примеру, с 20 по 27 июля идёт налоговый период, в течение которого бизнес избавляется от валютной выручки для уплаты налогов — это поддержка рублю. Кроме того, дальнейший рост нефтяных цен даст дополнительные доходы бюджету, сохранив позиции национальной валюты», — пояснил он.

Вместе с тем, прогнозирует эксперт, не исключено умеренное ослабление рубля до конца лета.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.