Эксперт оценил ситуацию в российской экономике
- РИА Новости
«Долг — это ценные бумаги, которые покупают как российские, так и иностранные инвесторы, он считается неким финансовым инструментом», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, сохранение госдолга на уровне до 20% ВВП нужно для следования концепции нерасходования бюджетных средств.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщала, что в ведомстве уточнили, что объём заимствований на предстоящие три года будет утверждён законом о бюджете. В правительство документ внесут осенью.