Эксперт оценил ситуацию в российской экономике

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Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал сообщение о том, что Минфин намерен не допустить роста гособязательств к ВВП выше 20% в ближайшие пять лет.
Эксперт оценил ситуацию в российской экономике
  • РИА Новости

«Долг — это ценные бумаги, которые покупают как российские, так и иностранные инвесторы, он считается неким финансовым инструментом», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, сохранение госдолга на уровне до 20% ВВП нужно для следования концепции нерасходования бюджетных средств.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщала, что в ведомстве уточнили, что объём заимствований на предстоящие три года будет утверждён законом о бюджете. В правительство документ внесут осенью.

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