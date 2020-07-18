В МВФ призвали к продлению моратория на обслуживание долга бедных стран

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о необходимости рассмотреть возможность продления действия моратория на выплату задолженности бедными странами.
В МВФ призвали к продлению моратория на обслуживание долга бедных стран
  • Reuters

«Мы должны объединиться, чтобы помочь беднейшим и наиболее уязвимым экономикам, особенно тем, которые борются с большими долгами и зависят от сильно пострадавших (в результате экономических последствий пандемии) секторов экономики», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что инициатива G20 о приостановке выплат по задолженности достойна внимания, и выразила надежду на её продление.

Ранее Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.

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