В МВФ призвали к продлению моратория на обслуживание долга бедных стран
- Reuters
«Мы должны объединиться, чтобы помочь беднейшим и наиболее уязвимым экономикам, особенно тем, которые борются с большими долгами и зависят от сильно пострадавших (в результате экономических последствий пандемии) секторов экономики», — приводит ТАСС её слова.
Она отметила, что инициатива G20 о приостановке выплат по задолженности достойна внимания, и выразила надежду на её продление.
Ранее Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.