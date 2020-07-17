Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Управляющий партнёр компании «Лавник и Партнёры» кандидат экономических наук Роман Лавник оценил ситуацию на валютном рынке.

В беседе с ФАН он заявил, что возможность повышения курса рубля и его стабилизации будет зависеть от ряда факторов.

«Необходимо постепенное повышение цен на нефть, что станет возможным лишь в процессе постепенного восстановления экономик стран мира и их выхода на допандемийный уровень», — сказал эксперт.

По его мнению, укрепление позиций рубля также будет зависеть от политических событий в странах Запада, прежде всего в США.

Как прогнозирует Лавник, положение российской валюты должно стабилизироваться к концу года.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с долларом на мировых рынках.