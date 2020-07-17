Эксперт оценил ситуацию на рынке валют

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценил ситуацию на рынке валют.

«В ближайшем будущем для динамики рубля, скорее всего, не будет неожиданных шоков», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в краткосрочной перспективе некоторое давление может оказать завершение в июле дивидендного сезона.

Как прогнозирует эксперт, пара доллар/рубль консолидируется около отметки 71,0.

«Динамика евро/рубль предполагает движение курса в направлении сопротивления, пролегающего на отметке 81,5. И в ближайшие дни можно ожидать повторного тестирования этого уровня», — считает Кабаков.

Наиболее вероятным сценарием он считает диапазон 79,5—81,5.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с долларом на мировых рынках.