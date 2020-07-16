Лагард отметила восстановление активности в еврозоне

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что ситуация в экономике еврозоны улучшилась, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределёнными.

«Поступающая с момента нашего прошлого заседания в начале июня информация сигнализирует о возобновлении экономической активности в еврозоне, однако её уровень остаётся значительно ниже значений, преимущественно наблюдавшихся до пандемии коронавируса», — приводит Интерфакс её слова.

Она отметила, что пандемия продолжает оказывать воздействие на экономику.

16 июля Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%.