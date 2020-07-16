Лагард отметила восстановление активности в еврозоне
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- РИА Новости
«Поступающая с момента нашего прошлого заседания в начале июня информация сигнализирует о возобновлении экономической активности в еврозоне, однако её уровень остаётся значительно ниже значений, преимущественно наблюдавшихся до пандемии коронавируса», — приводит Интерфакс её слова.
Она отметила, что пандемия продолжает оказывать воздействие на экономику.
16 июля Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%.