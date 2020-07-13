Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
  • РИА Новости

«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке всё и с номиналами, и с рядом банкнот», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Она подчеркнула, что «никаких причин что-то здесь менять нет» и отметила, что «люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках».

«Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем», — добавила глава ЦБ.

Ранее, как сообщали «Ведомости», глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз. По его мнению, это позволит укрепить доверие населения к рублю.

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов в беседе с каналом «360» оценил идею провести деноминацию рубля и рассказал о её возможном негативном эффекте. По его мнению, без расчётов сложно оценить, будет ли какая-то польза от деноминации.

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