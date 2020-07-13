Набиуллина заявила о возможностях ЦБ для снижения ключевой ставки

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что у Банка России есть возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Набиуллина заявила о возможностях ЦБ для снижения ключевой ставки
  • © Пресс-служба Банка России
  • РИА Новости

«Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения (ставки. — RT)», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

В июне Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.

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