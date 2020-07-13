Набиуллина заявила о возможностях ЦБ для снижения ключевой ставки
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- РИА Новости
«Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения (ставки. — RT)», — цитирует РИА Новости Набиуллину.
В июне Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.