Белоусов заявил о необходимости структурных экономических реформ

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости структурных экономических реформ.
Белоусов заявил о необходимости структурных экономических реформ
  • РИА Новости

«Согласно прогнозу, достижение таких трёхпроцентных темпов роста (обеспечение темпов экономического роста выше мировых на 3% и более. — RT) возможно уже в 2023 году и даже ранее», — сказал он.

При этом Белоусов отметил, что «в длительной перспективе устойчивое сохранение экономики на такой траектории развития в принципиальном плане требует», в частности, «запуска инвестиций с максимальной локализацией производства оборудования», перехода экономики на новую технологическую базу, кадровое обеспечение, а также «структурного реформирования институтов экономики, снятия регуляторных барьеров».

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