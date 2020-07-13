Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости структурных экономических реформ.

«Согласно прогнозу, достижение таких трёхпроцентных темпов роста (обеспечение темпов экономического роста выше мировых на 3% и более. — RT) возможно уже в 2023 году и даже ранее», — сказал он.

При этом Белоусов отметил, что «в длительной перспективе устойчивое сохранение экономики на такой траектории развития в принципиальном плане требует», в частности, «запуска инвестиций с максимальной локализацией производства оборудования», перехода экономики на новую технологическую базу, кадровое обеспечение, а также «структурного реформирования институтов экономики, снятия регуляторных барьеров».