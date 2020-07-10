В Нижнем Новгороде разработали насос для перекачивания СПГ

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На нижегородском предприятии АО «ОКБМ Африкантов» разработали первый отечественный насос для перекачивания сжиженного природного газа.
В Нижнем Новгороде разработали насос для перекачивания СПГ
  • © предоставлено пресс-службой предприятия

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу компании.

Номинальная подача насоса — 1 750 кубометров в час, при частоте вращения 1 500 оборотов в минуту и температуре перекачиваемой среды -162 ˚С.

Первый насос уже отгружен в адрес заказчика — ОАО «Ямал СПГ».

«Завод производит сжиженный природный газ, который аккумулируется в огромные ёмкости, расположенные в шахтах на глубине 50 — 60 метров. В ёмкостях установлено несколько насосов, которые берут со дна сжиженный природный газ и по трубопроводам транспортируют на танкеры, которые потом будут доставлять топливо заказчику», — заявил заместитель главного конструктора центробежных машин и арматуры «ОКБМ Африкантов» Илья Коробов.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с СПГ.

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