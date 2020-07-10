В Нижнем Новгороде разработали насос для перекачивания СПГ

На нижегородском предприятии АО «ОКБМ Африкантов» разработали первый отечественный насос для перекачивания сжиженного природного газа.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу компании.

Номинальная подача насоса — 1 750 кубометров в час, при частоте вращения 1 500 оборотов в минуту и температуре перекачиваемой среды -162 ˚С.

Первый насос уже отгружен в адрес заказчика — ОАО «Ямал СПГ».

«Завод производит сжиженный природный газ, который аккумулируется в огромные ёмкости, расположенные в шахтах на глубине 50 — 60 метров. В ёмкостях установлено несколько насосов, которые берут со дна сжиженный природный газ и по трубопроводам транспортируют на танкеры, которые потом будут доставлять топливо заказчику», — заявил заместитель главного конструктора центробежных машин и арматуры «ОКБМ Африкантов» Илья Коробов.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с СПГ.