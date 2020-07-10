В «Газпром нефти» рассказали о планах компании по новым центрам добычи

Глава дирекции по геолого-разведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Юрий Масалкин рассказал о планах компании по новым центрам добычи.

«Приоритетным для нас остаётся Чонский проект в Восточной Сибири. В прошлом году на одном из его участков мы открыли новые залежи нефти. Ожидаемый прирост составляет свыше 19 млн тонн нефти или почти 10% от извлекаемых запасов всей Чонской группы», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, ещё один проект связан с изучением Лескинского и Пухуцяяхского участков на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как отметил Масалкин, после начала разработки это будет самое северное материковое месторождение в России.

«В первой половине 2021 года получим результаты испытаний, и если скважина подтвердит нашу геологическую гипотезу, мы откроем новую нефтегазоносную провинцию на Гыдане», — пояснил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что существует очень много факторов воздействия, которые могут постоянно меняться.