Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 10 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 10 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,77%, составив $38,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 1,44% — до $41,74 за баррель.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что существует очень много факторов воздействия, которые могут постоянно меняться.