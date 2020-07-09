Москва возглавила инвестрейтинг регионов АСИ в 2020 году

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Москва возглавила инвестиционный рейтинг Агентства стратегических инициатив в 2020 году. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета с участием президента России Владимира Путина.
Москва возглавила инвестрейтинг регионов АСИ в 2020 году
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года», — цитирует «Российская газета» Чупшеву.

Вторую строчку занял Татарстан, третью — Тульская область.

Далее следуют Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Башкортостан и Ярославская область.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал попадание России в список привлекательных для инвесторов стран Европы по версии консалтинговой компании EY.

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