Москва возглавила инвестрейтинг регионов АСИ в 2020 году

Москва возглавила инвестиционный рейтинг Агентства стратегических инициатив в 2020 году. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета с участием президента России Владимира Путина.

© Максим Блинов

РИА Новости