Москва возглавила инвестрейтинг регионов АСИ в 2020 году
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- РИА Новости
«На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года», — цитирует «Российская газета» Чупшеву.
Вторую строчку занял Татарстан, третью — Тульская область.
Далее следуют Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Башкортостан и Ярославская область.
Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал попадание России в список привлекательных для инвесторов стран Европы по версии консалтинговой компании EY.