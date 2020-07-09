Эксперт дал прогноз по курсу рубля

Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что российская валюта стала укрепляться на фоне ситуации на нефтяном рынке. По мнению Зайченко, рубль будет то снижаться, то расти до середины августа.

Как пояснил эксперт, к середине августа начнётся коррекция цен на нефть.

«Точно так же я ожидаю укрепления рубля по отношению к доллару и евро. Реально это будет после 20-х чисел августа», — прогнозирует он.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что российская валюта в ближайшее время может находиться в широком диапазоне — от 60 до 80 рублей за доллар.