Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля
  • РИА Новости

По его словам, на динамике сказываются в том числе ситуация с ожиданием возможной второй волны коронавируса, а также вероятность нарастания новых торговых противостояний.

«Кроме того, в ситуации неопределённости и по причине снижения ключевой ставки ЦБ России нерезиденты значительно ослабили интерес к российским ОФЗ, а Минфин сократил объёмы продажи валюты в два раза по сравнению с последними неделями», — цитирует эксперта ФАН.

Также растёт объём импорта, в связи с чем отмечается повышенный спрос на иностранную валюту, отметил Деев.

Как добавил эксперт, приближение налогового периода и относительно высокие и стабильные нефтяные котировки смогут поддержать рубль ближе к концу июля.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

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