Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,39%, составив $40,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,30% — до $42,95 за баррель.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что существует очень много факторов воздействия, которые могут постоянно меняться.