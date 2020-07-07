Эксперт прокомментировал ситуацию с курсом рубля
- Reuters
В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что российская валюта в ближайшее время может находиться в широком диапазоне от 60 до 80 рублей за доллар.
«То есть в недалёкой перспективе мы можем снова увидеть 76 — 78 рублей за американскую валюту», — считает он.
Кроме того, Ордов отметил, что можно констатировать снижение вероятности девальвации, несмотря на ослабление рубля на фоне спекулятивных процессов на международных фондовых рынках.
«Как только пройдёт адаптация к новым условиям, начиная с 2021 года, рубль покажет стабильное укрепление при отсутствии дефицита бюджета», — прогнозирует он.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.