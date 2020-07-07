Эксперт прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что российская валюта в ближайшее время может находиться в широком диапазоне от 60 до 80 рублей за доллар.

«То есть в недалёкой перспективе мы можем снова увидеть 76 — 78 рублей за американскую валюту», — считает он.

Кроме того, Ордов отметил, что можно констатировать снижение вероятности девальвации, несмотря на ослабление рубля на фоне спекулятивных процессов на международных фондовых рынках.

«Как только пройдёт адаптация к новым условиям, начиная с 2021 года, рубль покажет стабильное укрепление при отсутствии дефицита бюджета», — прогнозирует он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.