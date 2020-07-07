Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал о перспективах курса рубля.

«В фокусе инвесторов сейчас несколько событий, которые могут существенно повлиять на дальнейшую динамику рубля», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это, в частности, снижение поддержки национальной валюты со стороны Минфина и Банка России по бюджетному правилу в связи с ростом цен на нефть.

Как прогнозирует эксперт, на этой неделе доллар может закрепиться выше 72 рублей.

«Однако долгосрочные фундаментальные факторы на стороне всё-таки усиления рубля. И к концу июля мы вполне можем выйти к уровню 67—68 рублей за доллар», — полагает он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.