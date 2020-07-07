Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
- АГН «Москва»
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По словам эксперта, экономические издержки из-за карантина и резкое падение мировых цен на нефть не нанесли России удара такой мощи, какой можно было ожидать.
«Если мы сравним макроэкономические показатели России в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что «коронашок» оказался для российской экономики не таким уж и страшным», — цитирует Оцубо РИА Новости.
По его мнению, Москва обладает довольно продвинутыми технологиями преодоления кризисов, сформировавшимися за предыдущие периоды, и «нынешний кризис является лишним тому подтверждением».
Автор отметил, что западные инвесторы также говорят о высокой устойчивости российской экономики к последствиям «коронакризиса», полагая, что в арсенале у властей остаётся ещё немало эффективных мер.
Юсукэ Оцубо является специалистом по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой.