Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

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Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

По словам эксперта, экономические издержки из-за карантина и резкое падение мировых цен на нефть не нанесли России удара такой мощи, какой можно было ожидать.

«Если мы сравним макроэкономические показатели России в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что «коронашок» оказался для российской экономики не таким уж и страшным», — цитирует Оцубо РИА Новости.

По его мнению, Москва обладает довольно продвинутыми технологиями преодоления кризисов, сформировавшимися за предыдущие периоды, и «нынешний кризис является лишним тому подтверждением».

Автор отметил, что западные инвесторы также говорят о высокой устойчивости российской экономики к последствиям «коронакризиса», полагая, что в арсенале у властей остаётся ещё немало эффективных мер.

Юсукэ Оцубо является специалистом по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой. 

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