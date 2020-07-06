В Нижнем Новгороде рассказали о ситуации в ресторанном бизнесе

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александр Котюсов рассказал о ситуации в ресторанном бизнесе.

«Большинство ресторанов сейчас не работают или работают только на доставку, но это даёт им только примерно 10% от обычной выручки. Рестораны, которые открыли веранды, имеют оборот в 50% от прошлогоднего уровня. Их выручка очень сильно зависит от погоды», — заявил он в беседе с РИА «Время Н».

По его словам, восстановление может произойти не ранее весны — лета 2021 года. Как отметил Котюсов, зима — не лучший сезон для бизнеса.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.