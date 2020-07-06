Эксперт прокомментировал попадание России в список привлекательных для инвесторов стран Европы

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов прокомментировал попадание России в список привлекательных для инвесторов стран Европы по версии консалтинговой компании EY.

«В данном случае оценки инвестиционной привлекательности выглядят вполне правдоподобно. И на этом фоне можно вспомнить успехи России в другом рейтинге, оценивающем страны по инвестиционным рискам — Due diligence, там тоже успехи нашей страны очень заметны», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, всё это свидетельствует об успехе стратегии в реализации мероприятий для облегчения работы инвесторов.

Как отметил эксперт, зарубежный бизнес положительно оценивает тенденции, которые в России уже созданы, и с оптимизмом смотрит на перспективы российской экономики.

«Потенциал роста инвестиционной привлекательности России ещё очень высок», — добавил Грибов.

Ранее председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергей Беляков в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Москва заняла 18-е место в списке перспективных технологических городов Европы.