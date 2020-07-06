В Госдуме оценили идею разрешить использовать водительские права для получения банковских услуг

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский оценил идею разрешить использовать водительские права вместо паспорта для получения некоторых банковских услуг.

«Такие практики есть уже в мире. Можно было бы внедрить и у нас тоже в стране. Наверняка это упростит жизнь гражданам. Это такой же документ, прекрасно защищённый», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его мнению, это было бы удобно.

Как отметил Козловский, банкам не составит труда проверить подлинность документа.

Ранее газета «Известия» сообщала, что соответствующий законопроект для проведения упрощённой идентификации физлица разрабатывает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.