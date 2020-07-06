Во Всемирном банке дали прогноз по экономике России
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«Мы прогнозируем рост экономики в течение следующих лет, это 2,7% в 2021 году и 3,1% в 2022 году», — заявил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, базовый сценарий исходит из того, что восстановление начнётся во второй половине 2020 года.
Как отметил Санги, есть и более пессимистичные сценарии, согласно которым восстановление может быть отложено до первой половины 2021 года.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цен на нефть.