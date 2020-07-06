Во Всемирном банке дали прогноз по экономике России

Главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги дал прогноз по экономике страны.

«Мы прогнозируем рост экономики в течение следующих лет, это 2,7% в 2021 году и 3,1% в 2022 году», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, базовый сценарий исходит из того, что восстановление начнётся во второй половине 2020 года.

Как отметил Санги, есть и более пессимистичные сценарии, согласно которым восстановление может быть отложено до первой половины 2021 года.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цен на нефть.