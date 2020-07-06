Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,44%, составив $40,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,54% — до $43,03 за баррель.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что существует очень много факторов воздействия, которые могут постоянно меняться.