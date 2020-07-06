СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам

Россиянам могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта для получения некоторых банковских услуг.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.

Уточняется, что соответствующий законопроект для проведения упрощённой идентификации физлица разрабатывает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.

Предполагается, что по водительскому удостоверению в банке можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счёта.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях.