СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам
- globallookpress.com
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
Уточняется, что соответствующий законопроект для проведения упрощённой идентификации физлица разрабатывает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.
Предполагается, что по водительскому удостоверению в банке можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счёта.
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях.