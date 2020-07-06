СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам

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Россиянам могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта для получения некоторых банковских услуг.
СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.

Уточняется, что соответствующий законопроект для проведения упрощённой идентификации физлица разрабатывает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.

Предполагается, что по водительскому удостоверению в банке можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счёта.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях.

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